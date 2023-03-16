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17:48, 16 марта 2023Ценности

Раскрыт секрет идеальных фото звезд на красных дорожках

Фотограф Алан Ди Уэст: многие звезды репетируют позы для красных дорожек перед зеркалом

Фото: Todd Korol / Reuters

Профессиональные фотографы Алан Ди Уэст и Макс Чизотти раскрыли секрет идеальных снимков звезд на красных дорожках. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Так, эксперты рассказали, что многие знаменитости репетируют свои выходы на мероприятия перед зеркалом. При этом на самой дорожке они стараются спокойно реагировать на крики фотографов с целью посмотреть в их сторону. В свою очередь любой фотограф знает, что необходимо двигаться вместе с объектом съемки, чтобы установить с ним зрительный контакт.

Кроме того, по словам Уэста, большинство звезд, которые не любят носить облегающую одежду, при позировании не кладут руки на бедра. Однако, те, кто предпочитает надевать на значимые церемонии платья с разрезом, обязательно выставляют вперед ногу. Вдобавок Уэст выделил знаменитостей, которых часто можно увидеть в нарядах со шлейфом. Он объяснил, что они постоянно откидывают его назад с целью продемонстрировать туфли. В некоторых случаях рядом присутствует дизайнер, который следит за тем, чтобы подол не помялся и не стал причиной конфузов.

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В то же время Чизотти заявил, что правильная осанка является ключевым элементом во время позирования. Помимо прочего, собеседник издания обратил внимание читателей на эффектные наряды, например, на такие, какие носит британская актриса Флоренс Пью. Также он уточнил, что стоя перед камерой, нельзя прятать одну руку за спиной и высоко поднимать голову. «Никто не хочет видеть ваш нос», — заключил фотограф.

В июле 2022 года блогерша Кристин Бьюзан назвала три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото. Так, чтобы не выглядеть старомодно, им следует избегать кадров, сделанных с очень высоких ракурсов, на которых сильно искажаются пропорции тела.

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Мария Винар
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