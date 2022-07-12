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Названы три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото

Блогерша Бьюзан назвала выдвинутые вперед губы на фото ошибкой девушек старше 25 лет

Фото: Victória Neves / Unsplash

Блогерша Кристин Бьюзан назвала три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам инфлюэнсерши, миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 год) нередко используют при съемке несколько вышедших из моды приемов. Так, чтобы не выглядеть старомодно, им следует избегать кадров, сделанных с очень высоких ракурсов, на которых сильно искажаются пропорции тела. Кроме того, необходимо отказаться от выдвинутых вперед «утиных губ».

Также, по словам эксперта, неуместна в настоящее время так называемая поза чайника, когда девушки делают прогиб в пояснице, сгибают одну ногу в колене, а другую — максимально выпрямляют. При этом противоположная согнутому колену рука упирается в бок.

В то же время Бьюзан посоветовала при создании профессиональных фотографий не использовать фильтры.

Ранее в июле стилистка Катрина Боуман из Юты, США, раскрыла способы перестать выглядеть старомодно. По словам блогерши, испортить образ может одежда с крупными принтами. Взамен она предложила выбирать наряды с более изящными узорами. Кроме того, специалистка отметила, что помогают выглядеть визуально моложе джинсы современного фасона, в том числе скинни.

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Алина Гостева
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