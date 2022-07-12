Названы три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото

Блогерша Бьюзан назвала выдвинутые вперед губы на фото ошибкой девушек старше 25 лет

Блогерша Кристин Бьюзан назвала три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам инфлюэнсерши, миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 год) нередко используют при съемке несколько вышедших из моды приемов. Так, чтобы не выглядеть старомодно, им следует избегать кадров, сделанных с очень высоких ракурсов, на которых сильно искажаются пропорции тела. Кроме того, необходимо отказаться от выдвинутых вперед «утиных губ».

Также, по словам эксперта, неуместна в настоящее время так называемая поза чайника, когда девушки делают прогиб в пояснице, сгибают одну ногу в колене, а другую — максимально выпрямляют. При этом противоположная согнутому колену рука упирается в бок.

В то же время Бьюзан посоветовала при создании профессиональных фотографий не использовать фильтры.

Ранее в июле стилистка Катрина Боуман из Юты, США, раскрыла способы перестать выглядеть старомодно. По словам блогерши, испортить образ может одежда с крупными принтами. Взамен она предложила выбирать наряды с более изящными узорами. Кроме того, специалистка отметила, что помогают выглядеть визуально моложе джинсы современного фасона, в том числе скинни.