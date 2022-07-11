Стилистка раскрыла способы перестать выглядеть старомодно

Стилистка Катрина Боуман: джинсы скинни помогают выглядеть визуально молодо

Стилистка Катрина Боуман из Юты, США, раскрыла способы перестать выглядеть старомодно. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам блогерши, испортить образ может одежда с крупными принтами. Взамен она предложила выбирать наряды с более изящными узорами. Например, юбку с рисунком в виде шкуры гепарда, которую можно сочетать с однотонным верхом. Кроме того, специалистка отметила, что помогают выглядеть визуально моложе джинсы современного фасона, в том числе скинни.

В то же время Боуман призвала отказаться от бриджей из денима и бесформенных блейзеров, а также отдавать предпочтение не просто комфортной обуви, но и одновременно удобной и стильной.

Ранее в июле блогерша с никнеймом Богатая Стерва назвала главную деталь внешности изысканного человека. По словам пользовательницы соцсети, элегантную девушку отличают здоровые ухоженные волосы естественного оттенка и хорошо подобранный базовый гардероб из качественной одежды основных цветов.