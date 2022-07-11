Блогерша назвала главную деталь внешности изысканной девушки

Блогерша с никнеймом Богатая Стерва: изысканную девушку отличают ухоженные волосы

Блогерша с никнеймом Богатая Стерва назвала главную деталь внешности изысканного человека. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам пользовательницы соцсети, элегантную девушку отличают здоровые ухоженные волосы естественного оттенка и хорошо подобранный базовый гардероб из качественной одежды основных цветов. Кроме того, ее ногти никогда не окрашены в яркие тона. «Маникюр должен не бросаться в глаза, а выглядеть мило и аккуратно», — отметила автор видео.

В то же время для того, чтобы прослыть человеком с хорошими манерами, инфлюэнсерша призвала вежливо обращаться с обслуживающим персоналом в общественных местах.

Ролик блогерши набрал 1,4 миллиона просмотров. Многие зрители согласились с ее рекомендациями, однако часть юзеров указали, что не смогут отказаться от лаков насыщенных оттенков. «Разделяю твои взгляды, но не смогу пожертвовать ногтями», «Маникюр — единственное, что я не буду менять», — прокомментировали они.

Ранее в июле британская стилистка Анна Бей назвала портящие образ детали в жару. По словам эксперта, чтобы следовать этикету и оставаться элегантными в течение летнего сезона, женщинам не следует носить шляпы в вечернее время, а также надевать короткие облегающие наряды на экскурсии и юбки длины мини на пикники.