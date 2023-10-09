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12:16, 9 октября 2023Россия

Песков заявил о выяснении данных о пострадавших в Израиле и Палестине россиянах

Песков: данные о пострадавших в Израиле и Палестине россиянах отсутствуют

Фото: Amir Cohen / Reuters

Данные о россиянах, пострадавших в Израиле и Палестине, отсутствуют, российские дипломаты выясняют подробности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Весьма энергичные усилия предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки. Пока информацией о пострадавших россиянах не располагают», — уточнил Песков, говоря про Израиль.

Он добавил, что российские дипломаты также контактируют с властями Палестины, так как на ее территории проживают несколько тысяч граждан России.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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    Варвара Родикова
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