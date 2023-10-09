Москвичам предрекли резкое потепление

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве потепление до 15 градусов

В Москве и области неделя начнется с заморозков, за которыми последует потепление. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На понедельник, вторник и первую половину среды хватит влияния того циклона, который принес ненастье на европейскую территорию», — рассказал синоптик. По его словам, в ночь на вторник и в ночь на среду в Москве и по области, скорее всего, будут заморозки. Дневные температуры останутся в пределах 4-6 градусов тепла. Во вторник ожидаются небольшие осадки.

«С середины среды начинается разворот, мы попадаем уже в гребень высокого давления, значит, больше прояснений, больше работает солнце, и мы попадаем в юго-западные потоки — начинает теплеть. Ночь на четверг уже пройдет без заморозков, днем повышение температуры до 14-15 градусов в Москве и до 12-14 по области», — поделился Шувалов.

Он также спрогнозировал в четверг дождь и юго-западный ветер, который может усилиться до 18 метров в секунду. «С небольшими колебаниями теплая погода сохранится до выходных, при чем в воскресенье температура может повыситься даже до 15-17 градусов, и будут небольшие дожди», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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