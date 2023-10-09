Пожилая россиянка продала квартиру и отдала мошенниками шесть миллионов рублей

В Саратове мошенники обманули пенсионерку на шесть миллионов рублей

В Саратове мошенники обманули 63-летнюю пенсионерку на шесть миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, россиянке позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что ее накопления надо обезопасить от мошенников. Мужчина предложил перевести ее сбережения на посторонний счет. Потерпевшая поверила и выполнила все требования: она сняла со счетов 2,27 миллиона рублей и перевела обманщикам. Также пожилая женщина продала квартиру, а полученные 3,7 миллиона рублей снова перевела на счет преступников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее пенсионерка из Смоленска потеряла жилье и более миллиона рублей из-за мошенников.

