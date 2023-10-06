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16:11, 6 октября 2023Среда обитания

Пенсионерка отдала жилье и миллион рублей мошенникам

Пенсионерка из Смоленска отдала квартиру и 1,38 миллиона рублей мошенникам

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Пенсионерка из Смоленска потеряла жилье и более миллиона рублей из-за мошенников. На случившееся с 73-летней жительницей российского города обратила внимание «Смоленская газета».

Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что аферисты пытаются завладеть ее квартирой и уже составили фиктивный договор купли-продажи. Далее он сообщил, что для предотвращения незаконной сделки собственнице необходимо следовать его инструкциям.

Общение по телефону продолжалось три дня. После к россиянке пришли риелтор и потенциальный покупатель недвижимости. Пенсионерка подписала договор купли-продажи и получила от покупателя деньги в счет оплаты квартиры. С ней снова связался неизвестный и попросил срочно перевести эту сумму на указанные им счета. Женщина провела четыре операции из разных банков, в общей сложности отправив на счета мошенников 1,38 миллиона рублей.

Получив деньги, собеседник перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в полицию, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутске пенсионерка осталась без единственного жилья и с миллионными долгами после телефонного разговора с мошенниками, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

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    Александра Качан
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