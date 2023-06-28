Россиянка осталась без жилья и с огромными долгами после разговора с мошенниками

В Иркутске женщина осталась без жилья и с миллионным долгом после разговора с мошенниками

В Иркутске пенсионерка осталась без единственного жилья и с миллионными долгами после телефонного разговора с мошенниками. О мошеннической схеме сообщают в пресс-службе регионального МВД.

71-летней женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница рассказала, что однофамилец пенсионерки пытается оформить на нее кредит, и связала россиянку с якобы сотрудником банка.

Мошенник запугал пенсионерку, убедив, что ее накопления пытаются украсть, а квартира выставлена на продажу на черном рынке. Женщина поверила лжебанкиру и стала следовать его указаниям, чтобы защитить собственность.

«Звонивший убедил пенсионерку для спасения денег и имущества перевести все накопления на указанный им счет, после чего обратиться в агентство недвижимости и продать единственное жилье — однокомнатную квартиру в микрорайоне Солнечный, а деньги также перечислить на "защищенный" банковский счет», — пояснили схему в МВД.

Однако на этом злоумышленник не остановился: он продолжал пугать пенсионерку, рассказывая, что кто-то продолжает пытаться оформить на нее кредиты, и убеждать, что займы нужно получить раньше преступников. В результате женщина продала единственную квартиру и перевела мошенникам семь миллионов рублей.

Когда россиянка догадалась, что попалась на уловки злоумышленников, она обратилась в полицию. МВД Иркутской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Ранее по похожей схеме жилья лишилась жительница Перми. Мошенникам удалось запугать пенсионерку, в результате она продала свою однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной и взяла несколько кредитов в разных банках на сумму около миллиона рублей. Все полученные деньги, а также свои сбережения — около 700 тысяч рублей, она перевела на счета преступников.