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15:15, 9 октября 2023Бывший СССР

Премьер Молдавии допустил обмен государственности страны на членство в Евросоюзе

Премьер Молдавии Речан заявил, что членство в Евросоюзе важнее государственности

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан допустил получение республикой членство в Евросоюзе (ЕС) в обмен на государственность. Его заявление передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Политика спросили, возможно ли присоединение Молдавии к Румынии для автоматического членства в НАТО и Европейском союзе. Речан ответил, что этот вопрос не важен.

«Это не важно, как бы мы ни дошли до ЕС, нам надо работать, нам надо работать, нам очень важно это понять», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Кишинев после отказа от поставок российского газа рассчитывает получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) грант в размере 34 миллионов евро на закупку топлива.

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    Алевтина Запольская
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