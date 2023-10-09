Премьер Молдавии допустил обмен государственности страны на членство в Евросоюзе

Премьер Молдавии Речан заявил, что членство в Евросоюзе важнее государственности

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан допустил получение республикой членство в Евросоюзе (ЕС) в обмен на государственность. Его заявление передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Политика спросили, возможно ли присоединение Молдавии к Румынии для автоматического членства в НАТО и Европейском союзе. Речан ответил, что этот вопрос не важен.

«Это не важно, как бы мы ни дошли до ЕС, нам надо работать, нам надо работать, нам очень важно это понять», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Кишинев после отказа от поставок российского газа рассчитывает получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) грант в размере 34 миллионов евро на закупку топлива.