Молдавия получит деньги от Европы за отказ от российского газа

Норвегия предоставит Молдавии грант на 34 миллиона евро для закупки газа

В Молдавии рассчитывают получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) грант в размере 34 миллионов евро на закупку газа после того, как республика отказалась от поставок российского топлива. Об этом сообщает официальный сайт парламента страны.

«Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение о начале переговоров и одобрении подписания соглашения о грантах между нашей страной и ЕБРР», — говорится в публикации пресс-службы.

Деньги выделяются в рамках проекта «Безопасность поставок природного газа». Для его реализации правительство Молдавии и ЕБРР в прошлом году подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро. Уточняется, что сумма гранта будет использована для закупки газа и пополнения запасов, а также для диверсификации поставщиков энергоресурсов. По мнению властей республики, это позволит уменьшить средние затраты на приобретаемый природный газ.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна больше не будет покупать газ у «Газпрома». Он объяснил отказ от российского топлива тем, что республика получила газ из альтернативных источников, при этом цена на европейском рынке оказалась ниже.

Позже глава ведомства уточнил, что власти республики не отказались полностью от возможности закупать природный газ у России, но рассчитывают на хорошую цену. Еще одним важным условием станет отсутствие привязки цен на газ к «политическим рискам в отношениях с Евросоюзом», уточнил Парликов.