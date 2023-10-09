В Совбезе рассказали о возможной реакции США на провал наступления ВСУ

В Совбезе России допустили кибератаку США в результате провала ВСУ

Американское наступательное кибероружие может быть применено против России. Вашингтон может пойти на это в результате провала украинского контрнаступления, заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.

В случае задействования такого оружия под ударом могут оказаться государственное и военное управление, а также экономическая система России, пояснил он.

Храмов напомнил, что американский бюджет на 2023 год предусматривает расходы, связанные с нанесением киберудара. В случае киберагрессии в отношении России ответ Москвы поставит США и их союзников на непредсказуемый по своим последствиям путь, заключил замсекретаря Совбеза.

В сентябре власти Крыма сообщили о беспрецедентной кибератаке на ресурсы работающих в регионе провайдеров. Перебои с интернетом были зафиксированы на всей территории полуострова.