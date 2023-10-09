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14:21, 9 октября 2023Силовые структуры

МВД начало проверку закончившейся столкновением с мотоциклом полицейской погони

После столкновения полицейской машины с мотоциклистом МВД начало проверку

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области МВД начало проверку из-за столкновения полицейской машины с мотоциклистом во время погони. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным издания, в ходе преследования полицейские включали специальные звуковые и световые сигналы, неоднократно требовали у водителя остановиться, но тот лишь увеличивал скорость. По предварительным данным, причиной ДТП стали действия мотоциклиста, который выехав на грунтовую дорогу и надеясь уйти от погони, не справился с управлением и упал, после чего уже произошло столкновение с машиной полиции.

Вечером 8 октября дежурившие возле хутора Гусев сотрудники полиции обратили внимание на быстро двигавшийся мотоцикл без номеров. На требование сотрудников МВД остановиться 46-летний мотоциклист не отреагировал. Полицейские сбили нарушителя возле хутора Полтава. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

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    Владимир Седов
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