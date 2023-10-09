Пушилин рассказал об улучшении позиций Российской армии

Пушилин: Российская армия улучшила позиции на краснолиманском направлении

Российская армия улучшила позиции на краснолиманском направлении, расширив зону контроля на 150-300 метров по рубежу Нововодяная — Макеевка. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

На угледарском направлении зафиксировано снижение активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за ухудшения погодных условий, хотя противник пытался предпринимать попытки наступления, оперативно пресеченные российскими войсками.

Под Авдеевкой и Марьинкой существенных изменений на линии боевого соприкосновения нет, там замечено активное применение средств воздушной разведки. Также российским войскам удалось отбить попытки контрнаступления ВСУ под Артемовском южнее и севернее города.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ получили приказ организовать круговую оборону под Купянском. По его словам, на северной части линии фронта украинская армия сосредоточила внимание именно на обороне.