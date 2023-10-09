Редчайшую монету с ошибкой продали за 950 тысяч рублей

Daily Mail: редчайшие 50 центов продали за 15 тысяч австралийских долларов

В Австралии с аукциона продали редчайшую 50-центовую монету 1988 года. Лот ушел за 14,7 тысячи австралийских долларов (950 тысяч рублей), сообщает Daily Mail.

50-центовик был отчеканен к 200-летнему юбилею прибытия так называемого Первого флота — 11 кораблей из Великобритании, которые привезли в Австралию первых колонистов. В 1988 году все австралийские монеты номиналом 50 центов чеканились с изображением корабля Первого флота, розой ветров и очертаниями континента с одной стороны и профилем Елизаветы II — с другой. Однако неизвестное количество монет были отлиты с ошибкой — вместо корабля на них стандартно был изображен герб страны.

Коллекционерам известны только две монеты 1988 года с гербом, подлинность которых признана специалистами. Однако считается, что их может быть больше, так как количество бракованных монет, поступивших в обращение, неизвестно.

«Эта невероятная редкость может стать приятной неожиданностью — вот почему стоит каждый раз проверять все монеты из сдачи», — написали в социальной сети представители аукционного дома Downies Collectibles.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.

