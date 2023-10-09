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14:02, 9 октября 2023Путешествия

Российская авиакомпания возобновила полеты в Израиль

Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное сообщение с Израилем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского перевозчика.

С понедельника, 9 октября, Red Wings запустит регулярные полеты из Сочи в Тель-Авив. «Рейс из Сочи отправлен 9 октября в 12:54», — уточняется в публикации.

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С 11 октября самолеты начнут летать по маршруту Москва (Жуковский) — Минеральные Воды — Тель-Авив. Также в этот день запустят регулярные рейсы из Махачкалы.

С 12 октября авиакомпания начнет возить пассажиров в столицу Израиля из Домодедово с пересадкой в Минводах. Согласно рекомендациям Росавиации, самолеты Red Wings в страну Ближнего Востока будут летать днем.

«Независимо от уровня спроса на рейсы в Израиль, выполнение программы будет продолжено в интересах граждан РФ и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию», — заявили в пресс-службе компании. Отмечается, что в случае роста рисков безопасности авиасообщения полеты приостановят.

Ранее стало известно, что ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа, упала около аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Инцидент вызвал панику, но не повлиял на работу аэропорта.

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    Мария Борисова
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