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18:50, 9 октября 2023Культура

Аудитория российских фильмов в кинотеатрах выросла вдвое

Любимова: аудитория российских фильмов в кинотеатрах выросла вдвое с 2020 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что аудитория отечественных фильмов в кинотеатрах выросла вдвое с 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Кремля.

«В 2020 году на российское кино ходило 42,5 миллиона зрителей, а теперь, в 2023 году — 87 миллионов», — сказала Любимова в понедельник, 9 октября, добавив, что это важный показатель. Глава Минкульта также подчеркнула, что страхи по поводу закрытия российских кинотеатров не оправдались.

В ходе той же встречи с президентом России Любимова обсудила с главой государства развитие культурной инфраструктуры в новых регионах РФ. Она добавила, что в будущем будут создаваться новые центры культуры в существующих библиотеках и музеях.

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    Сергей Равин
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