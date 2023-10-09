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15:34, 9 октября 2023Культура

Путин провел встречу с министром культуры Любимовой

Путин провел с министром культуры Любимовой встречу по новым регионам

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Кремля.

Любимова и Путин обсудили развитие культурной инфраструктуры в новых регионах РФ. «Когда мы начали работу, на четыре региона было два работающих кинозала», — заявила глава Минкульта. Она добавила, что в настоящий момент в новых регионах насчитывается 51 кинозал. Там же, по словам Любимовой, будут создаваться новые культурные центры в существующих библиотеках и музеях.

Ранее Ольга Любимова опровергла информацию о планах сокращения финансирования программы «Пушкинская карта». До этого «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2024 год и плановый период на 2025-2026 года сообщал, что финансирование программы «Пушкинская карта» предлагается сократить в общей сложности почти на восемь миллиардов рублей.

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    Сергей Равин
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