В России спрогнозировали падение спроса на автомобили

В РОАД спрогнозировали падение продаж новых автомобилей на 5-10 процентов

В России в четвертом квартале 2023 года ожидается падение спроса на новые легковые автомобили на 5-10 процентов по сравнению с результатами третьего квартала. Об этом со ссылкой на прогноз Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пишет РИА Новости.

По данным «Автостата», в третьем квартале продажи легковых авто составили 315,7 тысячи штук. Исходя из ожиданий РОАД, российский авторынок в этом сегменте в последние три месяца года может сократиться до 284-300 тысяч машин.

Эксперт объясняют такую динамику повышением утилизационного сбора, ростом ставки Центробанка, что повлекло за собой подорожание кредитов и лизинговых программ, а также ослаблением рубля. «Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный — падение примерно на 5-6 процентов, может быть, даже на 10 процентов», — заявили в ассоциации.

Специалисты отметили, что в годовом выражении продажи в четвертом квартале вырастут примерно вдвое. Однако такой рекордный рост объясняется самой низкой базой в 2022 году за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России резко выросло количество люксовых автомобилей дороже 10 миллионов рублей. По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за год их число увеличилось на 22 процента, до 19,8 тысячи машин. Примерно 12,8 тысячи из них были в собственности физических лиц и около 7000 — в автопарках организаций. При этом показатель растет с 2019 года, по сравнению с ним в 2022 году люксовых автомобилей стало больше почти в 2,5 раза.