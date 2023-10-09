В России резко выросло число люксовых автомобилей

В России люксовый автопарк с повышенным налогом вырос до 19,8 тысячи машин

В 2022 году в России резко выросло количество люксовых автомобилей дороже 10 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За год число дорогих авто увеличилось на 22 процента, до 19,8 тысячи машин. Примерно 12,8 тысячи из них были в собственности физических лиц и около 7 тысяч — в автопарках организаций. При этом этот показатель растет с 2019 года. По сравнению с ним в 2022 году люксовых автомобилей стало больше почти в 2,5 раза. Аналитики сервиса отмечают, что тенденции не смоги помешать ни пандемия коронавируса, ни антироссийские санкции, спровоцировавшие резкий рост цен.

По данным Федеральной налоговой службы России (ФНС), выросли и налоговые сборы на люксовые машины — на 31 процент (до 3,34 миллиарда рублей) в прошлом году. При этом средняя сумма такого налога увеличилась с 157,5 до 169 тысяч рублей. Повышающие коэффициенты транспортного налога для люксовых авто были введены в 2014 году. Такая ставка распространяется на марки из специального перечня Минпромторга. Изначально повышенный налог платился владельцами автомобилей дороже 3 миллионов рублей, но в 2022 году этот порог был повышен до 10 миллионов рублей.

Среди российских регионов больше всего люксовых автомобилей зарегистрировано в Москве — 40 процентов от всего количества в стране (8,2 тысячи). В тройке лидеров также Санкт-Петербург (2 тысячи) и Московская область (1,6 тысячи). Минимальное же число премиальных транспортных в основном отмечается в малонаселенных регионах. В Еврейской автономной области и на Чукотке зарегистрировано только по одному такому автомобилю, а в Туве их два.

По мнению управляющего директора агентства «Национальные кредитные рейтинги» Андрея Пискунова, рост числа люксовых автомобилей у россиян объясняется желанием граждан сохранить свои обесценивающиеся сбережения. При этом с весны 2022 года цены на авто в стране резко выросли, что девальвировало понятие «премиальный автомобиль», добавил эксперт. Многие модели перешагнули порог ФНС в 10 миллионов рублей в том числе за счет роста транспортных расходов при параллельном импорте.

Управляющий директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин отметил, что за последние полтора года автомобили подорожали примерно вдвое, а объем продаж в зависимости от бренда рухнул в три раза. «Но рынок живет, люкс продается. Самым дорогим автомобилем, приобретенным в ГК "Автодом" в 2022 году, стал Lamborghini Sian, стоимость которого составляет примерно 300 миллионов рублей», — сказал он. При этом все машины и запчасти к ним ввозятся в страну по параллельному импорту, а обслуживание осуществляют не производители, а дилерские центры.

Ранее сообщалось, что в России решили продавать китайские электрокары премиум-сегмента Rising. Реализацией машин суббренда SAIC займется компания Electrocars. Первыми в страну привезут лифтбек Rising F7 и кроссовер R7. Первая модель позиционируется как альтернатива Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class. Вторую сравнивают по габаритам с BMW X6.