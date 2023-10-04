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20:23, 4 октября 2023Экономика

В России решили продавать китайские премиумные электрокары

Autonews: в России будут продавать электрокары китайского премиум-бренда Rising

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

В России решили продавать китайские электрокары премиум-сегмента Rising. Реализацией машин суббренда SAIC займется компания Electrocars, сообщает Autonews.

Первыми в страну привезут лифтбек Rising F7 и кроссовер R7. Первая модель позиционируется как альтернатива Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class. Полноприводный автомобиль с двумя электромоторами суммарной мощностью 544 лошадиные силы может проехать на одном заряде 600 километров и разгоняется до сотни километров в час за 3,7 секунды. Кроссовер R7 сравнивают по габаритам с BMW X6. У него аналогичная силовая установка, как у F7, однако запас хода составляет до 606 километров.

Сейчас некоторые автодилеры привозят электрокары Rising в частном порядке. Так, R7 можно приобрести за 6,7 миллиона, а F7 — за 5,3 миллиона рублей. Однако официальные цены на обе модели пока не называют.

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Rising — не единственные премиум-электрокары из КНР, доступные в России. Ранее в стране начались продажи автомобилей дочернего бренда Geely под названием Zeekr. В реализацию поступили три модели — кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009 по цене от 6 миллионов рублей.

Ранее в России начались предзаказы на отечественный электромобиль «Атом» от компании «Кама». Старт производства намечен на середину 2025 года, однако поучаствовали в бронировании уже 36 тысяч человек. За бронирование машины необходимо было заплатить 7000 рублей.

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    Вячеслав Агапов
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