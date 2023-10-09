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20:39, 9 октября 2023Силовые структуры

Россиянин поссорился с братом из-за жены и вонзил нож ему в живот

Под Калугой будут судить мужчину, пытавшегося зарезать брата из-за его жены

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калужской области суд рассмотрит дело 27-летнего местного жителя, пытавшегося зарезать брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 июля фигурант поссорился с братом из-за его жены: он считал, что супруга родственника мешает им общаться. Тогда обвиняемый со стороны улицы подтянулся за решетку окна квартиры, встал на подоконник напротив потерпевшего и вонзил нож ему в живот. Раненого отправили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении.

Ранее сообщалось, что в Иркутске вооруженный мужчина в неадекватном состоянии пришел в местную школу и набросился на охранника с ножом.

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    Екатерина Кашурникова
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