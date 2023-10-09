Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:35, 9 октября 2023Силовые структуры

Россиянин пытался сделать фотографии военкомата и попался

В Москве полиция задержала мужчину, пытавшегося сделать фотографии военкомата

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Полицейские Москвы задержали 27-летнего жителя столицы, который пытался сделать фотографии местного военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозреваемого заметили на Таманской улице. Он пытался сфотографировать на смартфон здание военного комиссариата Хорошевского района и прилегающие территории, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас полицейские выясняют, для чего мужчине потребовались такие снимки.

Ранее 69-летнюю российскую пенсионерку из Челябинска задержали за попытку поджога военкомата. В отношении нее возбудили дело о попытке уничтожения чужого имущества.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    В России назвали опасное последствие войны Израиля с ХАМАС

    Президент Израиля сравнил число погибших от ХАМАС с жертвами Холокоста

    Выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

    Сын Трампа предсказал место начала следующего глобального конфликта

    Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

    Аферисты получили сроки за незаконную продажу квартир пьющих россиян

    Россиянин поссорился с братом из-за жены и вонзил нож ему в живот

    Блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену

    Сотрудники аэропорта пытались ввезти кокаин на 40 миллионов долларов и попались

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости