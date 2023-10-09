Россиянин пытался сделать фотографии военкомата и попался

В Москве полиция задержала мужчину, пытавшегося сделать фотографии военкомата

Полицейские Москвы задержали 27-летнего жителя столицы, который пытался сделать фотографии местного военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозреваемого заметили на Таманской улице. Он пытался сфотографировать на смартфон здание военного комиссариата Хорошевского района и прилегающие территории, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас полицейские выясняют, для чего мужчине потребовались такие снимки.

Ранее 69-летнюю российскую пенсионерку из Челябинска задержали за попытку поджога военкомата. В отношении нее возбудили дело о попытке уничтожения чужого имущества.