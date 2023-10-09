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19:13, 9 октября 2023Силовые структуры

Российский пенсионер домогался девятилетней девочки на пляже и получил 14 лет

В Севастополе осудили на 14 лет пенсионера, пристававшего к 9-летней девочке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе суд приговорил к 14 годам лишения свободы 64-летнего местного жителя, домогавшегося девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле 2022 года мужчина встретил на Матросском пляже детей. Он заманил их в безлюдное место и стал приставать к девочке, снимая это на телефон. На следующий день он позвонил потерпевшей и предлагал встретиться. Но школьница испугалась и рассказала обо всем родителям. Пенсионера задержали.

В его телефоне нашли две тысячи фото с детской порнографией.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося семилетней девочки.

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