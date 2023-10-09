Мигрант из Туркменистана ранил ножом мужчину в массовой драке в Саратове

Массовая драка мигрантов в Саратове закончилась ножевым ранением местного жителя

В Саратовской области следователи выясняют обстоятельства массовой драки с пострадавшим. Об этом в понедельник, 9 октября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, массовая драка в регионе была спровоцирована представителями этнической преступной группы. В результате мигрант из Туркменистана нанес местному жителю несколько ножевых ранений. В ведомстве намерены проверить местные власти на предмет халатности в вопросе миграционного законодательства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить по обстоятельствам происшествия.

9 октября сообщалось, что в Красноярске мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой.