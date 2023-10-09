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11:45, 9 октября 2023Россия

Стало известно о секретной стратегии США против оружия массового поражения

МО РФ: США разрабатывают секретную стратегию против оружия массового поражения

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

США разрабатывают секретную стратегию противодействия оружию массового поражения. Об этом стало известно Министерству обороны России, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Одним из приоритетных направлений деятельности Минобороны США, по словам Кириллова, является обеспечение защиты национальной территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения. Кроме того, в Пентагоне работают над созданием специально подготовленных подразделений, которые смогут вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения.

Представитель Минобороны России также рассказал, что в американскую военную лабораторию попали живые образцы вируса Эбола. Произошло это после отбора проб сотрудниками компании Метабиота, ключевого подрядчика Пентагона.

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    Евгения Куликова
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