МО РФ: США разрабатывают секретную стратегию против оружия массового поражения

США разрабатывают секретную стратегию противодействия оружию массового поражения. Об этом стало известно Министерству обороны России, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Одним из приоритетных направлений деятельности Минобороны США, по словам Кириллова, является обеспечение защиты национальной территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения. Кроме того, в Пентагоне работают над созданием специально подготовленных подразделений, которые смогут вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения.

Представитель Минобороны России также рассказал, что в американскую военную лабораторию попали живые образцы вируса Эбола. Произошло это после отбора проб сотрудниками компании Метабиота, ключевого подрядчика Пентагона.