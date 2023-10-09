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11:42, 9 октября 2023Россия

В Минобороны заявили о попадании образцов вируса Эбола в лабораторию США

Минобороны России: живые образцы вируса Эбола попали в военную лабораторию США

Фото: CASTALDOstudio.com / Shutterstock / Fotodom

Живые образцы вируса Эбола после отбора проб сотрудниками компании Метабиота, ключевого подрядчика Пентагона, попали в военную лабораторию США. Об этом заявил на брифинге Минобороны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что пробы были доставлены в институт после того, как сотрудники американской компании в ходе вспышки вызванной этим вирусом болезни в Западной Африке в 2014 году произвели несанкционированный отбор проб.

Непрозрачные методы работы «Метабиота» вызвали вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения, пояснил Кириллов.

В сентябре генерал-лейтенант рассказал, что бывший президент США Барак Обама продвигал за рубежом биологические программы, которые предлагал Госдепартамент.

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    Анна Щербакова
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