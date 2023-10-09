В Минобороны заявили о попадании образцов вируса Эбола в лабораторию США

Минобороны России: живые образцы вируса Эбола попали в военную лабораторию США

Живые образцы вируса Эбола после отбора проб сотрудниками компании Метабиота, ключевого подрядчика Пентагона, попали в военную лабораторию США. Об этом заявил на брифинге Минобороны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что пробы были доставлены в институт после того, как сотрудники американской компании в ходе вспышки вызванной этим вирусом болезни в Западной Африке в 2014 году произвели несанкционированный отбор проб.

Непрозрачные методы работы «Метабиота» вызвали вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения, пояснил Кириллов.

В сентябре генерал-лейтенант рассказал, что бывший президент США Барак Обама продвигал за рубежом биологические программы, которые предлагал Госдепартамент.