Минобороны: Обама продвигал предлагаемые Госдепом США биологические программы

Экс-президент США Барак Обама продвигал за рубежом биологические программы, которые предлагал Госдепартамент. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит Минобороны.

Кириллов утверждает, что в распоряжении ведомства есть документальные подтверждения участия Госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года. Согласно его данным, департамент стремился участвовать в биопрограммах США в зарубежных странах, активно искал исполнителей на стороне, чтобы сокрыть реальных заказчиков, и выделял как минимум 40 миллионов долларов только для привлечения к этому различных организаций.

«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», — добавил Кириллов.

Также заявляется, что особое внимание в программах уделялось странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. В отдельный регион была выделена Украина.

«Таким образом, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой», — указывается в материале.

Кроме того, Кириллов заявил, что США и Украина занимаются военной биологией под видом мирных исследований.