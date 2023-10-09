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02:12, 9 октября 2023Культура

Сергей Жуков отреагировал на смерть участника «Руки Вверх»

Сергей Жуков: семья и друзья Капырина пребывают в шоке после смерти клавишника
Сергей Жуков

Сергей Жуков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков отреагировал на смерть бывшего клавишника коллектива Владимира Капырина. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, вся семья и друзья Капырина пребывают в шоке от случившегося. «Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям», — сказал Жуков.

Ранее сообщалось, что 36-летний Капырин умер в Москве. Тело музыканта обнаружил его отец 5 октября на Ельнинской улице. По его словам, у погибшего были проблемы с алкоголем. Телесных повреждений на теле музыканта не было обнаружено. Причиной смерти бывшего клавишника группы «Руки Вверх» стала сердечная недостаточность.

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    Марина Совина
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