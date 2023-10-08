Названа причина смерти участника «Руки Вверх»
Причиной смерти клавишника «Руки Вверх» Капырина стала сердечная недостаточность
Причиной смерти бывшего клавишника группы «Руки Вверх» Владимира Капырина стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«Предварительно, причиной смерти Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Экспертизы еще проводятся», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 36-летний Капырин умер в Москве. Тело музыканта обнаружил его отец 5 октября на Ельнинской улице. По его словам, у погибшего были проблемы с алкоголем. Телесных повреждений на теле музыканта не было обнаружено.
Уточнялось, что полиция проводит проверку по факту произошедшего.