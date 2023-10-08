Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:41, 8 октября 2023Культура

Названа причина смерти участника «Руки Вверх»

Причиной смерти клавишника «Руки Вверх» Капырина стала сердечная недостаточность

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Причиной смерти бывшего клавишника группы «Руки Вверх» Владимира Капырина стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Предварительно, причиной смерти Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Экспертизы еще проводятся», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 36-летний Капырин умер в Москве. Тело музыканта обнаружил его отец 5 октября на Ельнинской улице. По его словам, у погибшего были проблемы с алкоголем. Телесных повреждений на теле музыканта не было обнаружено.

Уточнялось, что полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган назвал условия мира на Ближнем Востоке

    Посол Израиля высказался о последствиях обстрела туристов в Египте

    Польша сочла выгодным для России конфликт Израиля и ХАМАС

    Тело российского пенсионера несколько дней пролежало у больницы

    Названа причина смерти участника «Руки Вверх»

    Организатор «Мисс Россия» подтвердила накрутки голосов на сайте конкурса

    Президент Ирана назвал действия сектора Газа самообороной

    Врач назвал оптимальный обхват талии женщин 18-45 лет

    «Динамо» осталось без победы в матче с аутсайдером РПЛ

    Нетаньяху созвонился с лидерами стран Европы и Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости