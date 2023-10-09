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05:01, 9 октября 2023Культура

Самбурскую высмеяли за отказ сниматься в продолжении «Универа»

Актер Ярушин высмеял Самбурскую за отказ сниматься в «Универе»
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Актер Станислав Ярушин высмеял свою коллегу по цеху, актрису Настасью Самбурскую за отказ сниматься в продолжении сериала «Универ». Ранее появилась информация, что Настасья тоже хотела стать частью проекта, но за повышенный гонорар, теперь бывшие коллеги смеются над ней, пишет «Пятый канал».

В соцсетях Ярушин высказался об отказе актрисы от съемок. Сейчас в Москве идет работа над созданием продолжения знаменитого сериала. В одном из интервью Анна Хилькевич спросила актера, скучает ли он по Самбурской. Ярушин ответил довольно резко.

«Не скучаю я по Самбурской! Так сложилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, если есть. А нет, так и нет. Я считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-то да придумают», — подчеркнул артист.

Сама же Хилькевич ранее заявляла, что хотела бы видеть Самбурскую в продолжении сериала, так как всегда считала ее роль заметной и интересной.

Ранее звезда сериала «Универ», российский актер Виталий Гогунский признался, что его оштрафовали за езду на самокате по проезжей части. Артист отметил, что ему пришлось заплатить за правонарушение 500 рублей.

Гогунский напомнил, что по правилам запрещено катать на самокате второго человека. Исполнитель роли Кузи также отметил, что данное транспортное средство периодически использует его коллега по «Универу» Анна Хилькевич.

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    Марина Совина
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