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20:17, 29 сентября 2023Культура

Звезду «Универа» оштрафовали за езду на самокате

Звезду «Универа» Гогунского оштрафовали на 500 рублей за езду на самокате

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Виталий Гогунский признался, что его оштрафовали за езду на самокате по проезжей части. Его слова приводит MK.RU.

Артист отметил, что ему пришлось заплатить за правонарушение 500 рублей. «Так что, дорогие пешеходы, если вдруг вас смущает, что носятся эти сумасшедшие самокатчики, то простите, но по закону на самокате можно передвигаться только по пешеходной зоне», — резюмировал звезда сериала «Универ».

Гогунский напомнил, что по правилам запрещено катать на самокате второго человека. Исполнитель роли Кузи также отметил, что данное транспортное средство периодически использует его коллега по «Универу» Анна Хилькевич.

В августе сообщалось, что Гогунского не пустили в Грузию. Тогда были опубликованы кадры из самолета с артистом, вылетающим обратным рейсом в Москву.

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    Сергей Равин
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