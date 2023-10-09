Россиянка с ножом не выпускала из своей квартиры бригаду скорой помощи

В Барнауле пациентка с ножом закрыла в своей квартире сотрудников скорой помощи

Прокуратура Барнаула направила в суд материалы уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в незаконном лишении свободы сотрудников скорой медицинской помощи с использованием ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По данным ведомства, все произошло 7 августа. Местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики отказались делать 30-летней женщине инъекцию лекарственным препаратом, после чего подозреваемая схватила в руки нож и, закрыв дверь квартиры, преградила им путь к выходу.

Следователи квалифицировали действия женщины по пунктам «г» и «ж» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы двух лиц, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Россиянке грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Саратове женщина напала на приехавшего по вызову фельдшера и нанесла медику телесные повреждения.