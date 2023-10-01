В Саратове женщина избила приехавшего по вызову медика скорой помощи

В Саратове женщина напала на приехавшего по вызову медика скорой помощи

В Саратове женщина напала на приехавшего по вызову фельдшера и нанесла ей телесные повреждения. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Саратовской области.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 1 октября, в Волжском районе города. К 40-летней нетрезвой пациентке вызвали скорую помощь в 1-й Соколовогорский проезд. Медик стала осматривать женщину, но в процессе осмотра она начала избивать медицинского работника.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Нападавшую доставили в районный отдел полиции. В ее отношении составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее стало известно, что суд Томской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в расправе над женщиной-фельдшером в селе Иштан. Преступник признал свою вину, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.