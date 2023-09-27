Отнявшего жизнь женщины-фельдшера россиянина арестовали

Суд заключил под стражу мужчину, отнявшего жизнь женщины-фельдшера под Томском

Суд Томской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в расправе над женщиной-фельдшером в селе Иштан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. В зале суда он полностью признал вину и дал показания, которые подтвердил при проверке на месте преступления.

Все произошло в селе Иштан Кривошеинского района. Женщина-фельдшер приехала по вызову и стала оказывать помощь знакомому подозреваемого. После этого между врачом и фигурантом дела произошел конфликт — последний ударил женщину головой о стену надворной постройки и ушел спать.

Вечером 25 сентября фельдшера с многочисленными телесными повреждениями нашли в лесу около села. Она не выжила.

