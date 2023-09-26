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12:52, 26 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин убил приехавшую по вызову женщину-фельдшера

Под Томском мужчина убил приехавшую по вызову женщину-фельдшера

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Томске возбудили дело из-за убийства фельдшера, приехавшего по вызову на дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, женщина-фельдшер приехала по вызову в село Иштан Кривошеинского района. Она стала оказывать помощь знакомому подозреваемого. После этого между медиком и другом пациента произошел конфликт, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Томской области. Мужчина ударил ее головой о стену надворной постройки и ушел спать. Утром товарищи спрятали тело.

Вечером 25 сентября тело женщины с многочисленными телесными повреждениями нашли в лесу около села. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

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    Екатерина Власова
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