Россиянин убил приехавшую по вызову женщину-фельдшера

Под Томском мужчина убил приехавшую по вызову женщину-фельдшера

В Томске возбудили дело из-за убийства фельдшера, приехавшего по вызову на дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, женщина-фельдшер приехала по вызову в село Иштан Кривошеинского района. Она стала оказывать помощь знакомому подозреваемого. После этого между медиком и другом пациента произошел конфликт, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Томской области. Мужчина ударил ее головой о стену надворной постройки и ушел спать. Утром товарищи спрятали тело.

Вечером 25 сентября тело женщины с многочисленными телесными повреждениями нашли в лесу около села. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.