Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег

СКР объявил в розыск основателя FinTailor Investments по делу об отмывании денег

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments LTD Кирилла Люшинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. Всем им предъявлено обвинение по статье 174.1 («Легализации денежных средств») и части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ.

По данным издания, фигуранты уголовного дела объявлены в розыск, так как скрываются от следственных действий за границей. Кроме того, следствие просит заочно заключить их под стражу, сообщили в Басманном суде Москвы.