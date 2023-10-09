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15:19, 9 октября 2023Силовые структуры

Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег

СКР объявил в розыск основателя FinTailor Investments по делу об отмывании денег

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments LTD Кирилла Люшинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. Всем им предъявлено обвинение по статье 174.1 («Легализации денежных средств») и части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ.

По данным издания, фигуранты уголовного дела объявлены в розыск, так как скрываются от следственных действий за границей. Кроме того, следствие просит заочно заключить их под стражу, сообщили в Басманном суде Москвы.

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