Россиянам дали советы по безопасной покупке новостройки

«Вести-Кузбасс»: для безопасной покупки новостройки нужно проверить застройщика

Чтобы минимизировать риски при покупке новостройки, нужно четко знать все этапы сделки. Советы по безопасному приобретению квартиры россиянам дали эксперты канала «Вести-Кузбасс».

В первую очередь необходимо проверить выбранного застройщика. Стоит проанализировать репутацию компании и отзывы других клиентов. Также важно убедиться, что у девелопера имеются все необходимые разрешения и документы. Особое внимание следует обратить на проектную декларацию жилого комплекса.

Важным при выборе жилья является и локация ЖК: местоположение, транспортная доступность, близость социальных и коммерческих объектов. Что касается самой квартиры, нужно не забыть учесть все важные факторы: планировку, этаж, вид из окна и другие предпочтения. Также стоит заранее рассчитать примерный бюджет покупки с учетом стоимости жилья, возможной ипотеки и дополнительных платежей.

Понравившийся объект необходимо забронировать, а затем проверить документацию с помощью юриста. За этим следует подписание предварительного договора купли-продажи и внесение задатка. Перед подписанием основного договора документ обязательно нужно проверить в реестре. Когда бумаги подписаны, нотариус удостоверяет сделку. Последним этапом станет государственная регистрация права собственности в реестре, после которой новый собственник получит соответствующее свидетельство.

Ранее россиян предупредили о серьезном риске при покупке жилья. Адвокат Ирина Зуй напомнила, что сделку с жильем не засчитают при внезапном банкротстве продавца.