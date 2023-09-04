Россиян предупредили о серьезном риске при покупке жилья

Адвокат Зуй: сделку с жильем не засчитают при внезапном банкротстве продавца

Сделку с жильем могут признать недействительной, если продавец внезапно оказался банкротом. Об одном из серьезных рисков при покупке дома или квартиры предупредила россиян адвокат Ирина Зуй, пишет «Российская газета».

Юрист отметила, что сделку могут не засчитать, даже если обанкротился не сам продавец, а предыдущий собственник квартиры. «Даже если продавец обанкротится в течение трех лет после совершения сделки, она тоже может быть оспорена. Такое решение суд может принять, посчитав, что продавец избавлялся от активов, чтобы избежать ответственности перед кредиторами», — пояснила Зуй.

По словам адвоката, могут использоваться такие аргументы, как продажа недвижимости по слишком низкой цене, с отсрочкой в оплате или на прочих нерыночных условиях. Кроме того, суд проверит, как покупка квартиры отразилась на финансовом состоянии покупателя — не была ли операция фиктивной, чтобы скрыть имущество банкрота. Новый владелец должен будет с помощью документов подтвердить достаточный уровень дохода для приобретения жилья — если он этого не сможет сделать, сделку признают недействительной.

«Если сделка будет признана недействительной, то недвижимость у покупателя заберут. Но самое печальное, что деньги покупателю могут не отдать вовсе. Ему придется становиться в очередь в реестр требований кредиторов продавца. Понятно, что шансы будут минимальными — по данным Федерального ресурса, собирающего сведения о банкротстве, удовлетворяется лишь семь процентов требований тех, кому должен банкрот», — предостерегла Зуй.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки квартиры с перепланировкой. Если проведенный ремонт окажется незаконным, то новому собственнику грозит штраф и затраты на приведение помещений в прежний вид.