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20:33, 23 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности покупки квартиры с перепланировкой

Депутат Чаплин: покупка квартиры с незаконной перепланировкой грозит штрафом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Приобретение квартиры с незаконной перепланировкой грозит собственнику штрафом, а также тратами на приведение квартиры в первоначальный вид. Об опасностях покупки такого жилья россиян предупредил депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с «Парламентской газетой».

По словам парламентария, перед приобретением недвижимости лучше заранее узнать, делали ли там перепланировку и была ли она согласована с администрацией, — если разрешения получено не было, то такой ремонт считается незаконным. Чаплин порекомендовал запросить у собственника объекта технический паспорт и сверить его с реальной планировкой в квартире. «Если продавцы предлагают скидку, то стоит уточнить, сколько вы потратите на согласование перепланировки, выполняя ее самостоятельно», — рассказал депутат Госдумы.

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Эксперт отметил, что в некоторых случаях из-за несоответствия требованиям безопасности перепланировку согласовать невозможно. При этом скрыть факт ее проведения возможно лишь до определенного времени — например, до визита газовщиков или электриков в квартиру по поводу неисправности оборудования. При обнаружении факта незаконной перепланировки от действующего владельца могут потребовать устранить все несоответствия и привести объект в изначальный вид за свой счет, а также оштрафовать его на сумму до 2,5 тысячи рублей. Помимо техпаспорта, при покупке квартиры Чаплин посоветовал проверить у продавца сведения об отсутствии или наличии у того банкротства, проверить его дееспособность, а саму недвижимость — на обременения и наличие зарегистрированных лиц. Он добавил, что почти все эти данные можно найти в выписке ЕГРН.

В августе стало известно, что глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов раскритиковал законопроект, по которому можно было бы объединить жилое помещение и лоджию без согласия всех собственников в многоквартирном доме. Он подчеркнул, что объединение балкона и кухни, особенно при наличии газового оборудования, может быть опасно для жильцов.

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    Полина Кислицына
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