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15:29, 9 октября 2023Мир

США начали расследовать работу лаборатории из-за заявлений России

Генерал Кириллов: США начали расследование работы лаборатории из-за заявлений РФ

Фото: attakorn sanguanwong / Shutterstock / Fotodom

В США начали расследование работы подпольной лаборатории в Калифорнии после заявлений со стороны Министерства обороны России. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

По его словам американские власти инициировали расследование после публикации российской стороной информации о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории. Он уточнил, что речь идет о лаборатории в городе Ридли, штат Калифорния.

Ранее Кириллов рассказывал о деятельности компании Метабиота — подрядчика Минобороны США. По его словам, туда попали живые образцы вируса Эбола.

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    Александр Слабиев
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