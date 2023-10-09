США начали расследовать работу лаборатории из-за заявлений России

Генерал Кириллов: США начали расследование работы лаборатории из-за заявлений РФ

В США начали расследование работы подпольной лаборатории в Калифорнии после заявлений со стороны Министерства обороны России. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

По его словам американские власти инициировали расследование после публикации российской стороной информации о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории. Он уточнил, что речь идет о лаборатории в городе Ридли, штат Калифорния.

Ранее Кириллов рассказывал о деятельности компании Метабиота — подрядчика Минобороны США. По его словам, туда попали живые образцы вируса Эбола.