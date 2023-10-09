Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку с неисправностью

Shot: SSJ-100 экстренно приземлился в Самаре с неисправными подкрылками

Российский пассажирский самолет SuperJet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в Самаре с неисправностью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Санкт-Петербурга в Самару. Известно, что перед заходом на посадку пилоты увидели, что у воздушного судна заклинило подкрылки, и сразу же доложили об этом диспетчеру. В аэропорту объявили тревогу и вызвали экстренные службы.

Издание уточняет, что самолет приземлился благополучно. На борту находилось 86 пассажиров и шесть членов экипажа, помощь никому не потребовалась. Сообщается, что сейчас борт отстранили от полетов, с ним работают техники.

В сентябре из-за неисправности самолета SSJ-100 отменили рейс авиакомпании Red Wings из Бухары в Екатеринбург. По словам путешественников, им пришлось час ждать на борту воздушного судна, а потом вернуться в аэропорт.