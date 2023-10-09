Китайский вундеркинд назвал безделье ключом к счастью

Ставший студентом в 10 лет вундеркинд из Китая назвал безделье секретом счастья

Мужчина из Китая, которого в детстве считали вундеркиндом, назвал ничегонеделанье ключом к счастью. Об этом пишет South China Morning Post.

28-летний Чжан Синь Ян, который в десять лет стал студентом университета, в 13 — начал магистратуру, а в 16 стал аспирантом на факультете прикладной математики в топовом Бэйханском университете в Пекине, теперь считает, что «безделье и ничегонеделанье — это секрет вечного счастья». Несмотря на успехи, мужчина по-прежнему финансово зависит от родителей.

Раньше Синь Ян уже шокировал публику своими заявлениями. Например, в 2011 году перед его поступлением в аспирантуру стало известно, что он потребовал у родителей, живущих в относительно небогатой провинции Ляонин, купить ему квартиру в Пекине за два миллиона юаней (примерно 28 миллионов рублей). В ином случае он угрожал закончить научную карьеру. «Вы больше всех хотите, чтобы я остался в Пекине, значит, вы должны постараться, чтобы это случилось», — заявил Синь Ян. Родители в итоге сняли для него квартиру, солгав сыну о ее покупке. Тогда в интервью Синь Ян рассказал, что формула успеха для него — это прописка в Пекине, своя квартира и хорошая работа.

Мужчина успешно защитил диссертацию в 2019 году и стал лектором в университете Нинся-Хуэйского автономного района. Однако он проработал там всего два года и уволился. После окончания аспирантуры его взгляды на успех сильно поменялись. Сейчас Синь Ян снимает квартиру в Шанхае, подрабатывает фрилансером и не может самостоятельно себя обеспечивать. Более того, он считает, что необходимости в этом нет, потому что родители обязаны помогать ему. «Они должны мне эту помощь. Та квартира, которую они мне так и не купили, стоила бы сейчас больше десяти миллионов юаней», — рассказал мужчина в интервью.

Его заявления вызвали оживленную дискуссию в сети. Многи сожалели, что Синь Ян похоронил свои таланты. Другие обвиняли родителей Синь Яна в том, что они лишили его детства и возможности нормально взрослеть.

Ранее сообщалось, что в Китае жительница провинции Фуцзянь решила развестись с мужем, который отказался продать дом ради сбора денег на лечение умирающего сына. Мужчина заявил, что может согласиться на продажу дома, но потребовал, чтобы ему отдали более половины суммы.