Мужчина отказался продать дом ради лечения умирающего сына

В Китае мужчина отказался продать дом ради сбора денег на операцию для больного сына

В Китае жительница провинции Фуцзянь решила развестись с мужем, который отказался продать дом ради сбора денег на лечение умирающего сына. Об этом сообщает SCMP.

Женщина, чье имя не сообщается, пыталась спасти смертельно больного 22-летнего сына Cяолиня, но не могла собрать деньги на лечение. Она работала на двух работах в надежде покрыть затраты на операцию, которая стоила по меньшей мере 700 тысяч юаней (7,6 миллиона рублей), но ее дохода в 10 тысяч юаней (109,2 тысячи рублей) на это не хватало.

Молодой мужчина страдает от апластической анемии. Это редкое заболевание, при котором организм перестает производить новые клетки крови. Больной чувствует постоянную усталость, более подвержен инфекциям и неконтролируемым кровотечениям. Диагноз Cяолиню поставили в 2017 году. С мая 2022 года состояние его здоровья начало ухудшаться. Расходы на лечение составляли восемь тысяч юаней (87,5 тысячи рублей) в месяц.

Женщине пришлось уволиться с обеих работ, чтобы постоянно ухаживать за сыном. Лишившись заработка, она хотела продать принадлежащий семье дом, чтобы продолжать оплачивать лечение, но когда она озвучила эту идею мужу, он отказался. «Он в любом случае умрет через полгода, поэтому незачем пытаться вылечить его», — сказал мужчина о сыне.

В конце концов китаец заявил, что может согласиться на продажу дома, но потребовал, чтобы ему отдали более половины суммы. Стоимость дома оценивается в 1,8 миллиона юаней (19,6 миллиона рублей). Мужчина отказался вкладывать свои деньги в лечение сына. Он сказал, что поможет, только если расходы превысят долю от продажи дома.

Женщина решила подать на развод.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Сычуань 12-летний подросток по фамилии Хуан спустил на игры деньги, собранные для лечения больного раком отца. Подросток перечислил деньги на игровую платформу для мобильных телефонов Xiaomi Game Centre.

