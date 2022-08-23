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Сын спустил пожертвованные на лечение больного отца деньги на игры

South China Morning Post: в Китае сын потратил на игры деньги, собранные для лечения отца

Фото: Andrea Warnecke / dpa-tmn / Globallookpress.com

В китайской провинции Сычуань 12-летний подросток по фамилии Хуан спустил на игры деньги, собранные для лечения больного раком отца. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сын потратил 3,8 тысячи юаней (33,5 тысячи рублей), пожертвованные родственниками семьи, когда пользовался телефоном отца во время посещения больницы. Подросток перечислил деньги на игровую платформу для мобильных телефонов Xiaomi Game Centre.

Пропажу обнаружил дядя Хуана после смерти отца подростка, когда пошел оплачивать медицинские расходы. Он обратился к компании Xiaomi с просьбой вернуть потраченную сумму, и деньги были возвращены семье.

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Хуан извинился за свои действия и сказал, что чувствует угрызения совести. «Мне жаль отца и родственников, которые нам помогали», — говорит подросток.

Отец Хуана был единственным кормильцем семьи после того, как его жена погибла в результате несчастного случая десять лет назад. Местные власти сообщили, что после смерти отца Хуан и его 15-летний брат были отправлены в детский дом.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик из американского города Уилтон потратил 16,2 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей) с кредитной карты матери, покупая дополнения к своей любимой компьютерной игре Sonic Forces. Когда мальчику рассказали, что он натворил, он предложил маме возместить потраченные деньги.

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Алиса Удовик
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