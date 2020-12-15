Ребенок потратил на игру 1,2 миллиона рублей с кредитной карты матери

Шестилетний мальчик из американского города Уилтон, штат Коннектикут, потратил 16,2 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей) с кредитной карты матери, покупая дополнения к своей любимой компьютерной игре Sonic Forces. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июле 41-летняя брокер недвижимости Джессика Джонсон (Jessica Johnson) работала из дома в связи с пандемией и не заметила, как их шестилетний сын Джордж (George) в соседней комнате взял ее iPad, чтобы поиграть в онлайн-игру. Он потратил целое состояние, покупая виртуальные «золотые кольца» стоимостью от 1,99 доллара (146 рублей) до 99,99 долларов (7,4 тысячи рублей). Таким образом он открывал новых персонажей и уровни игры.

Когда женщина получила счет на 16,2 тысячи долларов, она подумала, что стала жертвой мошенничества, и подала заявление в банк. В октябре банк подтвердил, что счета были выставлены правомерно, и порекомендовали Джонсон обратиться в компанию Apple. К тому моменту установленный Apple 60-дневный срок возврата платежей прошел.

Теперь семья не сможет выплатить ссуду за жилье и, возможно, отменит празднование Рождества. Они сообщили, что компания Apple отказалась вернуть деньги, мотивировав это тем, что родители сами виноваты в том, что проигнорировали настройки родительского контроля.

Джонсон сравнила одержимость ребенка компьютерными играми с пристрастием к наркотикам. «Эти игры созданы, чтобы заставлять детей тратить деньги на дополнения. Какой взрослый потратит сто долларов на сундук виртуальных золотых монет?» — возмутилась она.

Когда мальчику рассказали, что он натворил, он предложил маме возместить потраченные деньги. «Как? Я плачу ему четыре доллара (292 рубля) за уборку комнаты. У меня не было выплат с марта по сентябрь. Мой доход сократился на 80 процентов в этом году», — заявила мать мальчика.

Она отметила, что ребенок не понимал, что деньги настоящие, так как думал, что тратит для игры виртуальные деньги.