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10:03, 9 октября 2023Россия

В Петербурге суворовцы оказались в больнице после уборки туалета

«Фонтанка»: в Петербурге три суворовца оказались в больнице после уборки туалета

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге три курсанта Суворовского училища оказались в больнице после уборки туалета. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, трое 16-летних юношей почувствовали недомогание накануне. После этого в казарму на Кронштадтскую прибыли медики. Подростков доставили в медучреждение с острым ингаляционным отравлением хлорсодержащим веществом.

Суворовцы рассказали, что до этого проводили уборку в туалетных комнатах. Они смешали в ведре хлорку и средство от ржавчины, после чего надышались парами.

В августе сообщалось, что подростки массово отравились грибами в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Позже выяснилось, что все пострадавшие — девочки. Полиция тогда организовывала проверку.

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    Анна Щербакова
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