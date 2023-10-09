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12:40, 9 октября 2023Бывший СССР

На Украине допустили полное сворачивание производства ракет

Украинское КБ «Луч» допустило полное сворачивание ракетных программ в стране

Фото: armyinform.com.ua / Wikimedia

Действия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) могут привести к полному сворачиванию ракетных программ в республике. Об этом говорится в письме конструкторского бюро (КБ) «Луч» премьер-министру страны Денису Шмыгалю, сообщает телеканал «Прямой».

Как сообщили в КБ, на госпредприятие, выпускающее критические для Вооруженных сил Украины (ВСУ) виды вооружения, вновь пришли аудиторы с проверками. Отмечается, что, несмотря на то, что Верховная Рада отменила выводы ГАСУ, согласно которым прибыль поставщиков Минобороны республики расценивается как «убытки государства», Госаудитслужба все еще имеет «многомиллионные претензии, чреватые полной остановкой производства».

Ранее издание Bild сообщало, что власти Германии отреагировали отказом на требование Украины поставить ракеты Taurus в ближайшее время. Уточнялось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц теоретически допускает такой сценарий в будущем, однако поставка считается крайне маловероятной.

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    Алевтина Запольская
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