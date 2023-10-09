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10:24, 9 октября 2023Наука и техника

В России раскрыли главное преимущество ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

Депутат Спиридонов: радиус действия — главное преимущество ракеты Буревестник

Кадр: Минобороны России / YouTube

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов прокомментировал успешное прохождение последнего испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал ключевую особенность нового оружия.

«Главным преимуществом "Буревестника" является неограниченный радиус действия. Также ракета может находиться в воздухе очень продолжительное время, ожидая сигнала на применение. При этом ее малые размеры и низкая высота полета делает ее трудной целью. И нельзя забывать, что в боевой части может размещаться атомный заряд», — рассказал парламентарий.

Спиридонов заметил, что принцип работы двигательной установки ракеты «невероятно сложен в реализации».

«"Буревестник" — совершенно уникальный ракетный комплекс, в котором используется миниатюрная ядерная установка. Аналогов ему в мире не существует и не будет в обозримом будущем. (...) Думаю, что новость об успешных испытаниях "Буревестника" сильно взволновала наших недругов», — заключил депутат.

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Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». «Проведено последнее успешное испытание "Буревестника", крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — заявил Путин.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что «Буревестник» — это одни из способов сдерживания противника. «Эта крылатая ракета — это один из элементов сдерживания противника, потому что она будет оснащена ядерной боеголовкой. (...) Наш противник знает об этом, и он, конечно, должен иметь это в виду», — сказал он в комментарии для «Ленты.ру».

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    Кирилл Садовский
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