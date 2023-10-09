Российский подросток лишился глаза в тире

В Новокузнецке 17-летний подросток лишился глаза во время работы в тире

В Новокузнецке подросток, который работал в тире в парке Гагарина, лишился глаза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам матери 17-летнего пострадавшего, к нему в тир пришел мужчина с двумя детьми. Сотрудник тира начал объяснять правила безопасности и выдал одному мальчику пистолет. Когда подросток начал его заряжать, он увидел, что взрослый выхватил у своего ребенка оружие и выстрелил.

Мужчина признался в содеянном, вызвал врачей и дал подростку пять тысяч рублей. В течение суток медики обследовали школьника с пулей в глазу, но затем доставили в Кемерово. Там заявили, что если бы пострадавшего доставили санавиацией, то его глазницу могли бы спасти.

Как утверждает мать подростка, полиции мужчина, который выстрелил в 17-летнего россиянина, сказал, что это случайно сделал его маленький сын. После случившегося следователи не посмотрели камеры, не опросили свидетелей и не взяли отпечатки пальцев.

Ранее в Хакасии пятиклассник зарядил пневматическую винтовку зубочисткой и прострелил другу глаз. Предмет пронзил левый глаз семиклассника, пострадавшего доставили в офтальмологическую клинику.